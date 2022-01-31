2022 YKS başvuruları ne zaman yapılacak?

YKS başvuruları için geri sayım başladı.

Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere 3 oturumda gerçekleşecek olan YKS sınavı bu yıl haziran ayında uygulanacak.

YKS BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

YKS 2022 başvuru işlemleri 11 Şubat - 7 Mart tarihleri arasında yapılacak.

Geç başvurular ise 16 Mart ve 17 Mart’ta alınacak.

YKS YENİ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?



YKS başvuru ücreti henüz açıklanmadı. YKS başvuru kılavuzu yayımlandığında, sınav ücreti de açıklanmış olacak. Geçtiğimiz sene YKS sınavında her bir oturum için başvuru ücreti 90 TL olarak belirlenmişti. Bu yıl başvuru ücretinin 110 TL olması bekleniyor.

YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



YKS başvuru işlemleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden alınacak.



YKS NE ZAMAN?



2022-YKS 1. Oturum (TYT) 18 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.



2022-YKS 2. Oturum (AYT) 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.



2022-YKS 3. Oturum (YDT) 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.

SONUÇLAR 20 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK

Haziran ayı içerisinde düzenlenecek üniversite sınavının sonuçları 20 Temmuz'da ÖSYM AİS üzerinden adayların erişimine açılacak.