2022 YKS tarihleri (TYT, AYT, YDT ne zaman?)

YKS için geri sayım başladı.

Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere 3 oturumda gerçekleşecek olan YKS başvuru işlemleri 11 Şubat - 7 Mart tarihleri arasında alındı.

Sınava giriş belgeleri henüz yayınlanmadı, sınava giriş belgelerinin 8 - 10 Haziran tarihleri arasında yayımlanması bekleniyor.

YKS NE ZAMAN?



2022-YKS 1. Oturum (TYT) 18 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.



2022-YKS 2. Oturum (AYT) 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.



2022-YKS 3. Oturum (YDT) 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.

SONUÇLAR 20 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK

Haziran ayı içerisinde düzenlenecek üniversite sınavının sonuçları 20 Temmuz'da ÖSYM AİS üzerinden adayların erişimine açılacak.