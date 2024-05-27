2023-2024 Bahar Dönemi bitiş tarihi: Üniversiteler ne zaman kapanıyor?

"Üniversiteler ne zaman kapanacak?" sorusu eğitim öğretim dönemi devam ederken, öğrencilerin en fazla araştırdığı konular arasında yer aldı. Pek çok öğrenci, dönemin biteceği yaz tatili tarihine odaklandı.



ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN KAPANACAK?



Her üniversitenin akademik takvimi farklı olduğundan, üniversitelerde bahar dönemi bitiş tarihi de farklılık arz edecek.



Üniversitelerin kapanış tarihi her üniversitede farklı olmakla beraber çoğu üniversitenin akademik takvimi Haziran ayının ortalarına doğru sona eriyor.



Bazı üniversiteler Haziran'ın ilk haftalarında kapanırken bazıları Mayıs ayının sonunda tatile girecek.