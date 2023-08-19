2023-ALES/2 (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimine göre sonuç tarihi

Yılın ikinci ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) oturumu için geri sayım sürüyor. Sınav için son hazırlıklarını yapan adaylar bir yandan da sonuç tarihini araştırıyor. Sınav sürecinin ayrıntılarına takvimde yer verilmişti.
SINAV SAATİ
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl ikinci kez gerçekleştirilecek ALES için 463 bina ve 5 bin 827 salon kullanılacak.
Sınav, 81 il 92 sınav merkezinde saat 10.15'te başlayacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları 5 Eylül'de açıklanacak ve açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.
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