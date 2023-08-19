2023-ALES/2 (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimine göre sonuç tarihi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 20 Ağustos Pazar günü yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2023-ALES/2) 150 bin 975 aday başvurdu. Sınav öncesi sonuç tarihi de gündeme geldi. Peki, 2023-ALES/2 (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM takvimine göre sonuç tarihi...

2023-ALES/2 (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimine göre sonuç tarihi

Yılın ikinci (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) oturumu için geri sayım sürüyor. Sınav için son hazırlıklarını yapan adaylar bir yandan da sonuç tarihini araştırıyor. Sınav sürecinin ayrıntılarına takvimde yer verilmişti. 

2023-ALES/2 (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimine göre sonuç tarihi - 1

SINAV SAATİ

'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl ikinci kez gerçekleştirilecek ALES için 463 bina ve 5 bin 827 salon kullanılacak.

Sınav, 81 il 92 sınav merkezinde saat 10.15'te başlayacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

2023-ALES/2 (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimine göre sonuç tarihi - 2

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları 5 Eylül'de açıklanacak ve açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

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