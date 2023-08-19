2023-ALES/2 (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimine göre sonuç tarihi

SINAV SAATİ

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl ikinci kez gerçekleştirilecek ALES için 463 bina ve 5 bin 827 salon kullanılacak.



Sınav, 81 il 92 sınav merkezinde saat 10.15'te başlayacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.