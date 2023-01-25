2023 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (AÖF bahar dönemi sınav takvimi)

AÖF sınav sonuçları için geri sayım sürüyor. 21-22 Ocak tarihlerinde Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen AÖF final sınavlarının ardından sonuçların açıklanacağı gün bekleniyor. Peki, AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu?

2023 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (AÖF bahar dönemi sınav takvimi)

Fakültesi () sınav sonuçları için tarih araştırmaları başladı. tarafından ocak ayında gerçekleştirilen sınavların sona ermesiyle birlikte, sınava katılım sağlayan öğrenciler sonuç tarihini merak ediyor. Peki, 2023 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi tarafından 81 ilde gerçekleştirilen AÖF final sınavları 21-22 Ocak tarihlerinde tamamlandı. AÖF sınav sonuçlarıyla ilgili kurumdan resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

AÖF final sınavı sonuçlarının Şubat ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.

AÖF SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav sonuçları internet üzerinden açıklanacak. sonuçları basılı olarak veya mail yoluyla öğrencilere bildirilmeyecek.

Sonuçlar erişime açıldığında adaylar aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sonuçları görüntüleyebilecek. Sonuç ekranında doğru-yanlış cevap sayısı ve sınav puanı yer alacak.

2023 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (AÖF bahar dönemi sınav takvimi) - 1

AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ

Bahar dönemi ara sınavı: 15-26 Nisan 2023

Bahar dönemi dönem sonu sınavı: 27-28 Mayıs 2023

Yaz okulu sınavları: 19 Ağustos 2023

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