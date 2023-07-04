2023 Bursluluk Sınavı ne zaman? İşte MEB İOKBS takvimi

2023 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için geri sayım başladı. Geçtiğimiz Haziran ayında başvuru süreci başlayan sınav için şimdi de tarih bilgisi sorgulanıyor. İşte, MEB 2023 Bursluluk Sınav takvimi...



2023 İOKBS NE ZAMAN?



Sınav, 3 Eylül Pazar saat 10.00'da sınav merkezlerinde tek oturum şeklinde yapılacak.



Sınavda tüm sınıf seviyelerine 100 soru sorulacak ve sınav süresi 120 dakika olacak.



SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?



Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınav tarihinden en az 7 gün önce 'www.meb.gov.tr' internet adresinden yayımlanacak.

Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak.



