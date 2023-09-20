2023 DHBT ne zaman? KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi tarihi araştırılıyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) oturumunun bu yıl olup olmayacağı merak konusu oldu. Söz konusu sınava katılım sağlama planı olan adaylar, Eylül ayı ile beraber araştırmalarına hız verdi. Peki, 2023 DHBT ne zaman?

2023 DHBT ne zaman? KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi tarihi araştırılıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım kadrolarına ilk defa, açıktan veya sözleşmeli atanacaklar için düzenlediği Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi'nin tarihi gündemde. İşte, 2023 DHBT oturumuna dair son bilgiler...

BU YIL DHBT OTURUMU VAR MI?

'nin 2023 takvimi incelendiğinde, DHBT sınavına yer verilmediği görülüyor.

Bu durum, sınavın bu yıl gerçekleştirilmeyeceğine işaret ediyor.

2024 DHBT NE ZAMAN?

ÖSYM'nin 2024 başvuru ve takviminin önümüzdeki Kasım ayında netleşmesi bekleniyor.

Bu kapsamda DHBT oturumu tarihine dair bilgiler de kesinlik kazanacak.

Konuya dair gelişmeler oldukça haberimizde yer vereceğiz.

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