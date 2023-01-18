2023 EKYS başvuru kılavuzu paylaşıldı: EKYS ne zaman yapılacak?

2023 EKYS başvuruları ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuz ardından başladı. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavının (MEB-EKYS) başvuruları 18-24 Ocak tarihleri arasında alınacak. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekiyor. Peki, EKYS ne zaman yapılacak?

2023 EKYS başvuru kılavuzu paylaşıldı: EKYS ne zaman yapılacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () Başkanlığı, 2021 Milli Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavının (MEB-EKYS) başvurularının başladığını duyurdu. 

Yapılan açıklamada;

"2023 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2023-MEB-EKYS) 5 Mart 2023 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 18-24 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını 18 Ocak 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2023-MEB-EKYS Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz’a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir." denildi. 

2023 EKYS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

2023 EKYS başvuru kılavuzu paylaşıldı: EKYS ne zaman yapılacak? - 1

BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Sınava girecek adaylar 18-25 Ocak 2023 tarihleri arasında, bankalara ÖSYM adına 285,00 TL sınav ücretini yatıracaklardır. Geç başvuru gününde başvuru yapan adaylar, sınav ücretini aynı gün %50 artırımlı olarak (427,50 TL) yatıracaklardır. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün saat 23.59’a kadar ÖSYM’nin
internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır. G

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