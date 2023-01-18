2023 EKYS başvuru kılavuzu paylaşıldı: EKYS ne zaman yapılacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2021 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavının (MEB-EKYS) başvurularının başladığını duyurdu.

Yapılan açıklamada;

"2023 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2023-MEB-EKYS) 5 Mart 2023 tarihinde uygulanacaktır.



Sınava başvurular, 18-24 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.



Adaylar, başvurularını 18 Ocak 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.



Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2023-MEB-EKYS Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz’a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir." denildi.

2023 EKYS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Sınava girecek adaylar 18-25 Ocak 2023 tarihleri arasında, bankalara ÖSYM adına 285,00 TL sınav ücretini yatıracaklardır. Geç başvuru gününde başvuru yapan adaylar, sınav ücretini aynı gün %50 artırımlı olarak (427,50 TL) yatıracaklardır. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün saat 23.59’a kadar ÖSYM’nin

internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır. G