2023-İSG/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı sonuçlarına geri sayım

2023-İSG/2 oturumu geride kaldı. Adaylara, 5 ayrı sertifika alanında çoktan seçmeli sorulardan oluşan test uygulandı. Her testte 50 soru yer aldı. Sınava 42 bin 53 kişi katılım için başvurmuştu.



CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI



ÖSYM'den yapılan açıklamada; "10 Aralık 2023 tarihinde uygulanan 2023 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı’nın (2023-İSG/2) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.



Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 10 Aralık 2023 tarihinde saat 12.35'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçıkları’nın görüntüleme süreci 20 Aralık 2023 tarihi saat 23.59’da sona erecektir.



Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz." denildi.



SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU



Sınav sonuçları 3 Ocak 2024'te açıklanacak.



