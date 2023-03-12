2023 LGS ne zaman yapılacak? Bakan Özer tarihi duyurdu

2023 LGS sınav tarihi belli oldu. Buna göre, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavı 4 Haziran'da yapılacak.

BAKAN ÖZER DUYURDU

Milli Eğitim Bakanı Özer açıklamasında, "Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavı 4 Haziran'da gerçekleştireceğiz."

