2023 LGS ne zaman yapılacak? Bakan Özer tarihi duyurdu

2023 LGS sınavıyla ilgili merak edilen tarih belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Özer yaptığı açıklama sonrasında, 2023 yılında gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınav tarihini açıkladı. Peki, LGS ne zaman yapılacak

2023 LGS ne zaman yapılacak? Bakan Özer tarihi duyurdu

2023 tarihi belli oldu. Buna göre, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavı 4 Haziran'da yapılacak.

BAKAN ÖZER DUYURDU

Milli Bakanı Özer açıklamasında, "Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavı 4 Haziran'da gerçekleştireceğiz."

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