2023 LGS Nisan ayı örnek soruları yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), her ay LGS'ye Liselere Geçiş Sınavı (LGS) katılım sağlayacak öğrencileri sınava hazırlamak için örnek soru kitapçığı yayımlamaya devam ediyor. Son olarak 2023 LGS nisan ayı örnek soruları yayımlandı.

2023 LGS Nisan ayı örnek soruları yayımlandı

2022-2023 öğretim yılında sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına yönelik yapılacak merkezî sınava ilişkin Nisan ayı örnek soruları öğrencilerin erişimine açıldı. Örnek soru kitapçığında daha önceki yayınlarda olduğu gibi Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından 10'ar soru; T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından ise 5'er soru olmak üzere toplam 45 soru yer alıyor.

2023 LGS Nisan ayı örnek soruları yayımlandı - 1

Böylece Nisan ayı örnek soruları ile beraber 2018 Ekim ayından itibaren 8. sınıf öğrencilerine sunulan örnek soru sayısı 1.780'e ulaştı.

8. sınıf öğrencilerine destek sağlamak amacıyla her ay hizmete sunulan örnek sorular, kapsamındaki merkezi sınavın yapılacağı tarihe kadar yayımlanmaya devam edecek.

Nisan Ayı Sözel Bölüm Örnek Soruları için TIKLAYINIZ.

Nisan Ayı Sayısal Bölüm Örnek Soruları için TIKLAYINIZ.

EĞİTİM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...