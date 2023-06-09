2023 MEB-EKYS sonuçları açıklandı (EKYS sonuçları nasıl öğrenilir?)

SON DAKİKA HABERİ: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) bugün düzenlenen Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2023-MEB-EKYS) sonuçları açıklandı. EKYS sonuçları online sistem üzerinden görüntülenebilecek.

2023 MEB-EKYS sonuçları açıklandı (EKYS sonuçları nasıl öğrenilir?)
ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Haberi Görüntüle

Son dakika haberi! 

Milli Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2023--EKYS sınav sonuçları erişime açıldı. Adaylar, sınav sonuçlarına 9 Haziran 2023 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

EĞİTİM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...