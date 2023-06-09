2023 MEB-EKYS sonuçları açıklandı (EKYS sonuçları nasıl öğrenilir?)

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Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2023-MEB-EKYS sınav sonuçları erişime açıldı. Adaylar, sınav sonuçlarına 9 Haziran 2023 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
2023 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2023-MEB-EKYS): Sınav Sonuçları Açıklandıhttps://t.co/f1d8vliBPw pic.twitter.com/hauvUdCL5M— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) June 9, 2023
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