2023 MSÜ sınavı ne zaman, başvurular ne zaman bitecek? (ÖSYM MSÜ sınav takvimi)

Milli Savunma Üniversitesi (2023-MSÜ) sınavı için tarihler sorgulanmaya başladı. 13 Ocak-7 Şubat tarihleri arasında tamamlanacak olan MSÜ başvurularının ardından gözler sınav tarihine çevrilecek. Peki, 2023 MSÜ sınavı ne zaman?



2023 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?



2023 ÖSYM sınav takvimi sonrasında MSÜ sınavının bu yıl ne zaman yapılacağı belli oldu



Buna göre; Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ), 19 Mart 2023 tarihinde uygulanacak.



MSÜ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Milli Savunma Üniversitesi sınav başvuruları, 13 Ocak-07 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.



Adaylar, başvurularını 13 Ocak 2023 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden bireysel olarak veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecektir.



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MSÜ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?



MSÜ başvuru ücreti olarak 130 lira belirlendi. MSÜ başvuru işlemi geç başvuru günü 14 Şubat’ta yapılması halinde yüzde 50 zamlı olarak ödenecek.