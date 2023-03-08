2023 ÖSYM DGS sınav takvimi belli oldu: DGS başvuruları ne zaman yapılacak?

2023 DGS sınavlarının ne zaman yapılacağı, ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi sonrasında belli oldu. DGS sınavına girecek olan adaylar, başvuru tarihlerini araştırıyor. Peki, DGS başvuruları ne zaman yapılacak?



2023 DGS NE ZAMAN?



İki yıllık üniversite eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen öğrenciler Dikey Geçiş Sınavına katılıyor. Adaylar sınav sonuçlarından elde ettikleri puanlara göre ÖSYM tarafından açılan boş kontenjanlara başvuru yaparak geçiş yapabiliyor.



ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre 2023 DGS sınavı 16 Temmuz 2023’de yapılacak.



DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?



ÖSYM'nin yayımladığı 2023 sınav takvimine göre, DGS sınavı için başvuru tarihleri belli oldu.



Buna göre; 2023 DGS sınavı başvuruları 26 Mayıs-5 Haziran tarihleri arasında alınacak.