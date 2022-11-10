2023 ÖSYM sınav takvimi ne zaman açıklanacak? (2023 YKS, KPSS ve ALES takvimi)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2023 yılı sınav takvimi beklenmeye devam ediyor. YKS, KPSS, ALES, DGS ve daha birçok sınav için takvim yayımlanmasını bekleyen adaylar, gözlerini ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevirdi. Peki, 2023 ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?



SINAV TAKVİMİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?



YKS, KPSS, ALES, DGS, TUS, DUS, YÖKDİL ve YDS gibi farklı kategorilerde pek çok sınavı organize eden ÖSYM'nin 2023 takvimi henüz yayımlanmadı.



Geçmiş yıllardaki bilgiler göz önüne alındığında ÖSYM 2023 sınav takviminin 2022'in Kasım ya da Aralık ayı içinde adayların bilgisine sunulacağı tahmin ediliyor.



Konuya ilişkin ÖSYM'den resmi bir açıklama geldiği anda, yeni sınav takvimini haberimizden öğrenebilirsiniz.