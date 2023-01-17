2023 TR-YÖS sınav giriş belgeleri erişime açıldı: TR-YÖS sınavı ne zaman yapılacak?

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 29 Ocak'ta uygulanacak 2023-TR-YÖS'e başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.



TR-YÖS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NASIL SORGULANIR?



Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin https://tryos.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik/Y.U./TR-YÖS numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.



Duyuruda ayrıca adayların, sınava giriş belgelerinde belirtilen saatten sonra sınav binalarına alınmayacağına dair bilgilendirme de yer aldı

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