2023 TR-YÖS sınav giriş belgeleri erişime açıldı: TR-YÖS sınavı ne zaman yapılacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2023 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2023-TR-YÖS) giriş belgelerinin erişime açıldığı duyuruldu. Peki, TR-YÖS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

2023 TR-YÖS sınav giriş belgeleri erişime açıldı: TR-YÖS sınavı ne zaman yapılacak?

'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 29 Ocak'ta uygulanacak 2023-TR-YÖS'e başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

TR-YÖS GİRİŞ BELGELERİ NASIL SORGULANIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin https://tryos.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik/Y.U./TR-YÖS numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

Duyuruda ayrıca adayların, sınava giriş belgelerinde belirtilen saatten sonra sınav binalarına alınmayacağına dair bilgilendirme de yer aldı

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