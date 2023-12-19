2023 TUS 2. DÖNEM EK TERCİHLERİ: TUS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023 TUS/2) ek tercih işlemleri devam ediyor. Boş kontenjanlar için ek tercihlerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda bireysel olarak yapan adaylar, bir yandan da sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, TUS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2023 TUS 2. DÖNEM EK TERCİHLERİ: TUS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2023- 2. Dönem ek yerleştirme başvurularında süreç devam ediyor. Yerleştirme işleminde, 2023-TUS 2. Dönem Başvuru Kılavuzu’nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak. İşte, TUS ek tercih sonuçlarına dair bilgiler...

TUS 2. DÖNEM EK TERCİHLER NE ZAMAN BİTECEK?

TUS 2. Dönem ek yerleştirme tercih işlemleri, 15-21 Aralık 2023 tarihleri arasında tamamlanacak.

TUS 2. EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TUS ek tercihleri 21 Aralık'ta sona erecek. Başvuruların ardından değerlendirme süreci başlayacak.

Öte yandan TUS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı.

Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

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