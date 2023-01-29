2023 TUS başvuru tarihleri: TUS başvurusu nasıl yapılır, sınav ne zaman?

2023 TUS başvurularının başlamasıyla birlikte, sınava katılım sağlayacak olan birçok kişi sınav tarihini araştırmaya başladı. ÖSYM tarafından yapılan duyuru sonrasında, 2023 TUS başvuruları başladı ve sınav tarihi belli oldu. Peki, TUS sınavı ne zaman?

2023 TUS başvuru tarihleri: TUS başvurusu nasıl yapılır, sınav ne zaman?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı () tarihi merak ediliyor. tarafından yapılan duyuru sonrasında TUS başvuruları 27 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Peki, TUS başvurusu nasıl yapılır, sınav ne zaman?

2023 TUS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yapılan duyuru sonrasında 2023 TUS başvuru ve sınav tarihleri belli oldu.

Buna göre; 2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS 1. Dönem) 26 Mart 2023 tarihinde uygulanacaktır. Söz konusu sınava başvurular, 27 Ocak-6 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

2023 TUS başvuru tarihleri: TUS başvurusu nasıl yapılır, sınav ne zaman? - 1

TUS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını 27 Ocak 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.

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