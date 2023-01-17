2023 TUS sınavı ne zaman? (ÖSYM TUS başvuru ve sınav tarihleri)

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2023 başvuruları için tarih araştırmaları sürüyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimiyle birlikte, TUS sınav ve başvuru tarihleri belli oldu. Peki, 2023 TUS sınavı ne zaman yapılacak?

2023 TUS sınavı ne zaman? (ÖSYM TUS başvuru ve sınav tarihleri)

2023 sınavı için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. TUS başvurusunda bulunacak olan adaylar, tarafından yayımlanan tarihleri araştırıyor. İşte TUS ve sınav tarihi.

2023 TUS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında TUS başvuru ve sınav tarihi belli oldu.

Buna göre; TUS sınavı 26 Mart 2023 tarihinde yapılacak.

2023 TUS sınavı ne zaman? (ÖSYM TUS başvuru ve sınav tarihleri) - 1

TUS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

TUS sınavı tarihleriyle birlikte başvuru tarihleri de açıklandı.

Buna göre; 2023 TUS başvuruları 27 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında alınacak.

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