2023 TUS sınavı ne zaman? (ÖSYM TUS başvuru ve sınav tarihleri)

2023 TUS sınavı için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. TUS başvurusunda bulunacak olan adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanan tarihleri araştırıyor. İşte TUS başvuru ve sınav tarihi.



2023 TUS SINAVI NE ZAMAN?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında TUS başvuru ve sınav tarihi belli oldu.



Buna göre; TUS sınavı 26 Mart 2023 tarihinde yapılacak.

TUS BAŞVURULARI NE ZAMAN?



TUS sınavı tarihleriyle birlikte başvuru tarihleri de açıklandı.



Buna göre; 2023 TUS başvuruları 27 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında alınacak.