2023 TUS sınavı ne zaman? (TUS başvuru ve sınav tarihi)

Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) başvuruları için tarih araştırmaları sürüyor. 2023 yılında TUS sınavına girecek olan adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında, TUS başvuru ve sınav tarihlerini görüntüleyebiliyor. Peki, 2023 TUS sınavı ne zaman?

2023 TUS sınavı ne zaman? (TUS başvuru ve sınav tarihi)

2023 yılı sınavı başvuruları için bekleyiş sürüyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da TUS sınavı başvuruları tarafından duyuruldu. Peki, TUS başvuruları ne zaman yapılacak? İşte 2023 ÖSYM TUS sınav takvimi.

2023 TUS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında TUS ve sınav tarihi belli oldu.

Buna göre; TUS sınavı 26 Mart 2023 tarihinde yapılacak.

2023 TUS sınavı ne zaman? (TUS başvuru ve sınav tarihi) - 1

TUS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

TUS sınavı tarihleriyle birlikte başvuru tarihleri de açıklandı.

Buna göre; 2023 TUS başvuruları 27 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında alınacak.

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