2023 VGM burs ücreti belli oldu: VMG bursu yapılan zam ardından ne kadar oldu?

Vakıflar Genel Müdürlüğünce ortaöğrenim, yükseköğrenim ve yabancı uyruklu öğrencilere 2023 yılında verilecek burs miktarı belli oldu.



ZAM KARARI ARDINDAN BURS ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, 200 lira olan ortaöğrenim eğitim yardımları 500 liraya, yükseköğrenim ile yabancı uyruklu öğrencilere verilen 650 liralık burs ise 1250 liraya yükseltildi.