2023 VGM burs ücreti belli oldu: VMG bursu yapılan zam ardından ne kadar oldu?

Vakıflar Genel Müdürlüğünce (VGM) yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen burs miktarına artış kararı verildi. VGM'ye başvuruları olumlu kabul edilen öğrenciler, bu ay itibariyle burslarını zamlı olarak alacak. Peki, VMG bursu yapılan zam ardından ne kadar oldu?

2023 VGM burs ücreti belli oldu: VMG bursu yapılan zam ardından ne kadar oldu?

Vakıflar Genel Müdürlüğünce ortaöğrenim, yükseköğrenim ve yabancı uyruklu öğrencilere 2023 yılında verilecek burs miktarı belli oldu. 

ZAM KARARI ARDINDAN ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, 200 lira olan ortaöğrenim yardımları 500 liraya, yükseköğrenim ile yabancı uyruklu öğrencilere verilen 650 liralık burs ise 1250 liraya yükseltildi.

2023 VGM burs ücreti belli oldu: VMG bursu yapılan zam ardından ne kadar oldu? - 1

VGM BURSLARI KAÇ AY YATIYOR?

Vakıflar Genel Müdürlüğünce, ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs) yükseköğrenim bursu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine ise bir eğitim yılında 9 ay ortaöğrenim bursu  (Ekim-Haziran) süre ile veriliyor.


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