ÖSYM YDS başvuru kılavuzunu paylaştı: YDS başvurusu nasıl yapılır?

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 9 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2023-YDS/1), başvurular açıldı.

Sınava başvurular, 15-27 Şubat 2023 tarihleri arasında alınacak.



Adaylar, başvurularını 15 Şubat 2023 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.

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