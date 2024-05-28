2023-YDUS 2. Dönem: Uzmanlık Dalı Değişikliği tercihleri başladı

ÖSYM'den yapılan açıklamada; "Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin 13. maddesinin 10. fıkrası gereği 2023 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-YDUS 2. Dönem) sonuçlarına göre uzmanlık dalı değişikliği için ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2023-YDUS 2. Dönem Uzmanlık Dalı Değişikliği İçin Tercih Kılavuzu’na aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.



Adaylar tercihlerini 28 Mayıs-2 Haziran 2024 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri 28 Mayıs 2024 tarihinde saat 11.15’te başlayacak ve 2 Haziran 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.



Tercih işlemleri, Ek’te yer alan Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.



Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.