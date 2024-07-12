2023-YDUS 2. Dönem: Uzmanlık Dalı Değişikliği Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

2023-YDUS 2. Dönem: Uzmanlık Dalı Değişikliği Yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar, 2023-YDUS 2. Dönem sonuçlarını ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden görüntüleyebilecek.

2023-YDUS 2. Dönem: Uzmanlık Dalı Değişikliği Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

, 2023-YDUS 2. Dönem: Uzmanlık Dalı Değişikliği Yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. 

YDUS 2.DÖNEM YERLEŞTİRME SONUCU İÇİN TIKLAYIN


2023-YDUS 2. Dönem: Uzmanlık Dalı Değişikliği Yerleştirme Sonuçları Açıklandı - 1

'den yapılan açıklamada; "2023-YDUS 2. Dönem Uzmanlık Dalı Değişikliği yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 12 Temmuz 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.


Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

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