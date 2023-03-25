2023 YKS geç başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM geç başvuru tarihlerini paylaştı

Milyonlarca üniversite adayının gireceği 2023-YKS için geç başvuru tarihleri belirlendi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanan sınavın geç başvuruları 27 Mart - 3 Nisan 2023 tarihleri arasında alınacak.
2023 YKS TARİHLERİ
2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacak. 17 Haziran 2023 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.
DEPREM BÖLGESİNDEKİ İLLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Deprem bölgesinde bulunan 4 ilde, YKS sınavının yapılmayacağı açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklama şu şekilde;
"Depremlerin yaşandığı Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde YKS yapılmayacak. Adaylar istedikleri illeri tercih edip sınava girebilecekler."
Buna göre; YKS sınavı, deprem bölgesindeki Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya illerden yapılmayacak.
DEPREMZEDE ÖĞRENCİLER 761 DYK NOKTASI OLUŞTURULDU
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremden etkilenen illerde LGS ve YKS'ye girecek 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin sınavlara hazırlık sürecine destek olmak için 761 noktada, Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) açıldığını duyurdu.
Deprem bölgesindeki öğrencilere sınava hazırlık sürecinde destek olmak için çalışmalarını yoğunlaştırdıklarının altını çizen Özer, "Afet bölgesinde, 761 noktada LGS ve YKS'ye hazırlık süreçlerinde destekleme yetiştirme kurslarımızla öğrencilerimizin yanındayız." ifadesini kullandı.
DYK'lerin bulunduğu yerlere ilişkin detaylara Bakanlığın "http://dhgm.meb.gov.tr/dyk" internet adresinden ulaşılabilecek.