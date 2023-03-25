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2023 YKS geç başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM geç başvuru tarihlerini paylaştı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları 8-23 Mart tarihleri arasında alındı. YKS başvuru sürecinin sona ermesinin ardından gözler geç başvuru sürecinin ayrıntılarına çevrildi.  Peki, YKS geç başvuruları ne zaman başlayacak, geç başvuru ücreti ne kadar?

2023 YKS geç başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM geç başvuru tarihlerini paylaştı

Milyonlarca adayının gireceği 2023- için geç başvuru tarihleri belirlendi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından uygulanan sınavın geç başvuruları 27 Mart - 3 Nisan 2023 tarihleri arasında alınacak. 

2023 YKS geç başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM geç başvuru tarihlerini paylaştı - 1

2023 TARİHLERİ

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacak. 17 Haziran 2023 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.

2023 YKS geç başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM geç başvuru tarihlerini paylaştı - 2

DEPREM BÖLGESİNDEKİ İLLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Deprem bölgesinde bulunan 4 ilde, YKS sınavının yapılmayacağı açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

"Depremlerin yaşandığı Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde YKS yapılmayacak. Adaylar istedikleri illeri tercih edip sınava girebilecekler."

Buna göre; YKS sınavı, deprem bölgesindeki Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya illerden yapılmayacak.

2023 YKS geç başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM geç başvuru tarihlerini paylaştı - 3

DEPREMZEDE ÖĞRENCİLER 761 DYK NOKTASI OLUŞTURULDU

Milli Bakanı Mahmut Özer, depremden etkilenen illerde LGS ve YKS'ye girecek 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin sınavlara hazırlık sürecine destek olmak için 761 noktada, Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) açıldığını duyurdu.

Deprem bölgesindeki öğrencilere sınava hazırlık sürecinde destek olmak için çalışmalarını yoğunlaştırdıklarının altını çizen Özer, "Afet bölgesinde, 761 noktada LGS ve YKS'ye hazırlık süreçlerinde destekleme yetiştirme kurslarımızla öğrencilerimizin yanındayız." ifadesini kullandı.

DYK'lerin bulunduğu yerlere ilişkin detaylara Bakanlığın "http://dhgm.meb.gov.tr/dyk" internet adresinden ulaşılabilecek.

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