2023 YKS geç başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM geç başvuru tarihlerini paylaştı

DEPREMZEDE ÖĞRENCİLER 761 DYK NOKTASI OLUŞTURULDU

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremden etkilenen illerde LGS ve YKS'ye girecek 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin sınavlara hazırlık sürecine destek olmak için 761 noktada, Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) açıldığını duyurdu.

Deprem bölgesindeki öğrencilere sınava hazırlık sürecinde destek olmak için çalışmalarını yoğunlaştırdıklarının altını çizen Özer, "Afet bölgesinde, 761 noktada LGS ve YKS'ye hazırlık süreçlerinde destekleme yetiştirme kurslarımızla öğrencilerimizin yanındayız." ifadesini kullandı.



DYK'lerin bulunduğu yerlere ilişkin detaylara Bakanlığın "http://dhgm.meb.gov.tr/dyk" internet adresinden ulaşılabilecek.