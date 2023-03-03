2023 YKS oturumları ne zaman yapılacak? Başvuru tarihleri açıklandı mı? Gözler ÖSYM takviminde

YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), kasım ayında paylaştığı 2023 yılı sınav takvimini kısa bir süre sonra kaldırıldı.



Nedeni ise, üniversite sınavı ile seçimin aynı tarihe denk gelme ihtimali.



Takvimde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 17-18 Haziran'da yapılacağı belirtilmişti.



Edinilen bilgiye göre; ÖSYM sınav ve seçim tarihinin denk gelmemesi için yeni bir değerlendirme yapma kararı aldı. Sınav takvimi, bu nedenle geri çekildi.



Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nin 14 Mayıs'ta yapılması en güçlü seçenek olarak belirtiliyor. Seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılması durumunda YKS oturumlarının 17-18 Haziran'da gerçekleştirilmesi bekleniyor.