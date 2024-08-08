2023 YKS yerleştirme sonuçları ne zaman, kaç gün sonra açıklanmıştı?

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2024-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri yakın zaman sonra ilan edilecek.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek.



2023 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANMIŞTI



Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih süreci geçen yıl 8 Ağustos'ta sona ermişti. Tercihlerin ardından 11 gün sonra ise yerleştirme işlemleri tamamlandı.



2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2023-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri 19 Ağustos 2023 tarihinde açıklanmıştı.



Sonuçlar akşam saat 21.00'den itibaren erişime açılmıştı.

