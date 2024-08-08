2023 YKS yerleştirme sonuçları ne zaman, kaç gün sonra açıklanmıştı?

2024 YKS yerleştirme sonuçlarına dair geri sayım devam ediyor. 4 Ağustos günü tercih sürecinin tamamlanması ile beklemeye başlayan üniversiteli adayları, geçtiğimiz yıl tercih sonuçlarının kaç gün içinde açıklandığını merak ediyor. Peki, 2023 YKS yerleştirme sonuçları ne zaman, kaç gün sonra açıklanmıştı?

2023 YKS yerleştirme sonuçları ne zaman, kaç gün sonra açıklanmıştı?

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2024-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri yakın zaman sonra ilan edilecek.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle 'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek.

2023 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANMIŞTI

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih süreci geçen yıl 8 Ağustos'ta sona ermişti. Tercihlerin ardından 11 gün sonra ise yerleştirme işlemleri tamamlandı.

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2023-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri 19 Ağustos 2023 tarihinde açıklanmıştı.

Sonuçlar akşam saat 21.00'den itibaren erişime açılmıştı.

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