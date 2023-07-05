2023 YÖKDİL/2 sınavı ne zaman yapılacak? Başvurular için geri sayım

2023 YÖKDİL/2 sınavı için geri sayım devam ediyor. Sınava katılmak için geçtiğimiz aylardan bu yana çalışmalarına devam eden adaylar, bir yandan da sınavın yapılacağı tarihi ve başvuru takvimini de öğrenmek istiyor. İşte, 2023 YÖKDİL sınav takvimi...



YÖKDİL/2 NE ZAMAN?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimiyle birlikte YÖKDİL sınav tarihi belli oldu.



Buna göre; Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) 27 Ağustos 2023 tarihinde yapılacak.



YÖKDİL/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN?



YÖKDİL/2 sınav başvuruları 11- 17 Temmuz 2023 tarihlerinde yapılabilecek.



YÖKDİL geç başvuruları ise 25 Temmuz'da sonlanacak.