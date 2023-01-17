2023 YÖKDİL başvuruları ne zaman? (ÖSYM YÖKDİL sınav ve başvuru tarihi)

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) için tarih araştırmaları sürüyor. 2023 yılında YÖKDİL sınavına girecek olan adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 YÖKDİL takvimi sonrasında, sınav ve başvuru tarihlerini sorguluyor. Peki, YÖKDİL bu yıl ne zaman yapılacak?

2023 YÖKDİL başvuruları ne zaman? (ÖSYM YÖKDİL sınav ve başvuru tarihi)

tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimiyle birlikte sınav ve başvuru tarihleri belli oldu. Peki, 2023 YÖKDİL sınavı ne zaman, hangi ayda yapılacak?

2023 YÖKDİL NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi sonrasında 2023 YÖKDİL sınav ve başvuru tarihi belli oldu.

Buna göre; YÖKDİL sınavı bu yıl 12 Mart 2023 tarihinde uygulanacak.

2023 YÖKDİL başvuruları ne zaman? (ÖSYM YÖKDİL sınav ve başvuru tarihi) - 1

YÖKDİL BAŞVURU TARİHLERİ

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) için başvuru tarihleri belli oldu.

Buna göre; 2023 YÖKDİL başvuruları 25 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Geç başvuru ise 8 Şubat 2023 tarihinde olacak.

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