2023 YÖKDİL ne zaman? ÖSYM takvimiyle YÖKDİL tarihi paylaşıldı

SINAV SAATİ VE SÜRESİ



2023-YÖKDİL/1 Sınavı, 26 Mart 2023 tarihinde; İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Arapçada sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacaktır.



Sınav, saat 10.15'de başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecektir. Kırgızistan-Bişkek'te sınav Türkiye saati ile 10.15'te başlayacaktır.

