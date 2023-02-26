2023 YÖKDİL ne zaman? ÖSYM takvimiyle YÖKDİL tarihi paylaşıldı

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) sınavı için geri sayım devam ediyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle ertelenen YÖKDİL'de yeni tarih ÖSYM sınav takvimi ile duyuruldu. Peki, 2023 YÖKDİL ne zaman?

2023 YÖKDİL ne zaman? ÖSYM takvimiyle YÖKDİL tarihi paylaşıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin () internet sitesinden, "2023-/1: Tarihi Değişikliği, Geç Başvuru Alınması ve Sınav Merkezi Tercihlerinin Güncellenmesi" konulu duyuru yayımlandı.Daha önce 12 Mart olarak duyurulan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 26 Mart'a ertelendi.

2023 YÖKDİL ne zaman? ÖSYM takvimiyle YÖKDİL tarihi paylaşıldı - 1

SINAV SAATİ VE SÜRESİ

2023-YÖKDİL/1 Sınavı, 26 Mart 2023 tarihinde; İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Arapçada sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacaktır.

Sınav, saat 10.15'de başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecektir. Kırgızistan-Bişkek'te sınav Türkiye saati ile 10.15'te başlayacaktır.

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