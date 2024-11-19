2024-2025 Açık Lise sınav takvimi: MEB AÖL 1. dönem sınavları ne zaman?

2024-2025 eğitim dönemi için ilk kez kayıt olan ya da kayıt yenileme işlemi yapan açık öğretim lisesi öğrencileri, 1. dönem AÖL sınavlarının yapılacağı tarihe odaklandı. Lise eğitimine açıktan devam eden vatandaşlar, AÖL 1. dönem sınav tarihlerini sorgulamaya başladı. MEB daha önce duyurduğu iş takviminde, açık lise sınav tarihlerini açıklamıştı.



AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?



Sınavlar üç oturum halinde 81 ilde uygulanacak. İşte, sınav tarihleri ve saatleri:



1. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da



2. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,



3. Oturum: 22 Aralık2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da uygulanacak.



AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?



MEB takvimine göre, AÖL sınav giriş belgesi 16 Aralık 2024 tarihinde https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden yayımlanacak. Sonuçlar da aynı adresten 22 Ocak 2025 tarihinden itibaren görüntülenebilecek.



Adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle beraber AÖL sınav yerlerini sorgulayabilecek.