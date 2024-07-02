2024-2025 AÖL 1. Dönem kayıtlarında son durum: Açık Lise kayıtları ne zaman?

Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) kayıt tarihleri merak ediliyor. Lise eğitimini açıktan tamamlayanlar, yeni eğitim öğretim dönemine kısa süre kala, 2024-2025 AÖL kayıtları ile ilgili araştırmalarına başladı. AÖL'e ilk kez kayıt yaptıracaklar ya da kayıtlarını yenileyecekler, konuya dair ayrıntıları internetten araştırıyor. Peki, Açıköğretim Lisesi kayıtları ne zaman başlıyor?

2024-2025 AÖL 1. Dönem kayıtlarında son durum: Açık Lise kayıtları ne zaman?

2024-2025 eğitim-öğretim dönemi kayıt yenileme ve ilk kayıt sürecine ilişkin bilgiler, son günlerde yoğun şekilde sorgulanıyor. kayıt işlemleri Milli Bakanlığı () tarafından ilerleyen tarihlerde erişime açılacak ve öğrenciler kayıtlarını gerçekleştirecek. İşte, 2024-2025 AÖL 1. Dönem kayıtlarında son durum...

AÖL YENİ DÖNEM KAYITLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) yeni dönem kayıtlarına ilişkin bir duyuru yayımlamadı.

2024-2025 AÖL yeni dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin, Ağustos ya da Eylül ayında başlayacağı tahmin ediliyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

AÖL YENİ KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

AÖL ilk kayıt başvuruları Açık Öğretim Lisesinin resmi internet sitesinde yayımlanan tarihler arasında yapılacak. Başvurular İl ve ilçelerde bulunan halk eğitimi merkezi müdürlükleridir.

Açıköğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrenci; T.C. Kimlik Numarası ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası veya Türkiye Vakıflar Bankasına sınav katılım ücretini yatıracaktır. Sınav katılım ücretini yatıran aday öğrenci, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek ilk kayıt için gerekli evraklarını teslim edip ön kaydını yaptıracaktır.

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