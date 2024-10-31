2024-2025 AUZEF ara sınav tarihi: AUZEF güz dönemi vize sınavları ne zaman?

İstanbul Üniversitesi AUZEF güz dönemi vize ve final sınav tarihleri yayımlanan takvimle duyuruldu. AUZEF güz dönemi ara sınavları üç oturumda tamamlanacak. Öte yandan ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/telafi sınavının ise %70 olacak. İşte, 2024-2025 AUZEF ara sınav tarihi...



AUZEF SINAV TARİHLERİ TAKVİMİ



Ara Dönem (Vize) Sınavları: Güz Dönemi 2 Kasım - 3 Kasım 2024 / Bahar Dönemi 12 - 13 Nisan 2025



Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları): Güz Dönemi 28 Aralık - 29 Aralık 2024 / Bahar Dönemi 31 Mayıs - 1 Haziran 2025



Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları): Güz Dönemi 1 Şubat - 2 Şubat 2025 / Bahar Dönemi 12 Temmuz - 13 Temmuz 2025



SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYIMLANDI



02-03 Kasım 2024 tarihinde yapılacak olan ara sınava (vize) ait, sınav giriş belgeleri yayınlandı.



Sınav giriş belgeleri, http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifre ile giriş yaparak temin edilebilir.

