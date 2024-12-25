2024-2025 burs başvuru sonuçları: İBB bursu ne zaman açıklanacak?

2024-2025 eğitim dönemi İBB bursunun sonuçları için geri sayım devam ediyor. Komisyon tarafından yapılacak değerlendirmenin ardından, burs almaya hak kazanan öğrenciler ilan edilecek ve burs ödeme takvimi de netlik kazanacak. İşte, İBB burs başvuru sonuçlarında son durum...



İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Geçtiğimiz yıl İBB burs başvuruları 4 Kasım'da sona ermiş, sonuçlar ise 19 Aralık 2023 tarihinde ilan edilmişti.



Bu yıl da benzer şekilde İBB burs başvuru sonuçlarının aralık ayının son haftasında ilan edilmesi bekleniyor.



2024- 2025 dönemi burs başvuru sonuçları, "https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/" adresi üzerinden sorgulanabilecek.



Ayrıca adaylar SMS ile bilgilendirilecek.



BURS MİKTARI NE KADAR?



5.000 TL + 5.000 TL + 5.000 TL olmak üzere 3 taksit halinde ödeme yapılacaktır.

