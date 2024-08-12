2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi: Okullar ne zaman açılacak?

2024-2025 eğitim öğretim yılı takviminin belli olmasıyla birlikte okulların açılacağı tarih belli oldu. Milyonlarca öğrenci kısa zaman sonra, tatillerine son verecek ve yeni öğretim dönemi öncesinde okula hazırlık sürecine başlayacak. Peki, 2024-2025 okullar ne zaman açılacak?
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" genelgesi sonrasında, okulların açılacağı tarih belli oldu.
Buna göre; Okullarda birinci dönem 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacak. Birinci dönem 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.
ARA TATİL VE YARIYIL TARİHLERİ
Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak.
Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.
İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.
İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.
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