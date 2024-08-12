2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi: Okullar ne zaman açılacak?

2024-2025 eğitim öğretim yılı takviminin belli olmasıyla birlikte okulların açılacağı tarih belli oldu. Milyonlarca öğrenci kısa zaman sonra, tatillerine son verecek ve yeni öğretim dönemi öncesinde okula hazırlık sürecine başlayacak. Peki, 2024-2025 okullar ne zaman açılacak?



OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?



Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" genelgesi sonrasında, okulların açılacağı tarih belli oldu.



Buna göre; Okullarda birinci dönem 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacak. Birinci dönem 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.

