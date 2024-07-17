2024-2025 kayıt takvimi: Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak?

Üniversitelerde bu yıl toplam 1 milyon 58 bin 345 kontenjan bulunuyor. Bu yıl 8-9 Haziran'da düzenlenen 2024-YKS'ye 3 milyon 120 bin 870 aday başvurdu. Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 819 bin 362, Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) 1 milyon 776 bin 496, Yabancı Dil Testi'ne (YDT) ise 171 bin 90 aday girdi. Kılavuza göre, tercihler 25 Temmuz-2 Ağustos'ta yapılacak. Tercih dönemi öncesi merak edilenlerden biri de üniversite kayıtları...



2024-2025 ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?



YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta alınacak.



EK YERLEŞTİRME HAKKINDA



Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2024-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

