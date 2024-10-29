2024-2025 lise KPSS tercihleri: KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman?

2024 KPSS Ortaöğretim sınavının ardından aldıkları puanlar kapsamında kamu kurumlarında istihdam olma planı yapan binlerce lise mezunu, ÖSYM'nin ne zaman tercih sürecini başlatacağını ve kılavuzu yayımlayacağını merak ediyor. Kasım ayına az bir zaman kalması ve yıl sonunun yaklaşması ile lise mezunu memur adaylarının araştırmaları hız kazandı. İşte, 2024 KPSS Ortaöğretim tercih sürecinde son gelişmeler...



2024 KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ NE ZAMAN?



KPSS Ortaöğretim tercihleri için henüz bir tarih açıklaması yapılmadı.



Tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte tercih tarihleri belli olacak.



Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.



KPSS ORTAÖĞRETİM 60, 65, 70, 75 PUAN İLE NE OLUNUR?



2024 KPSS ortaöğretim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, gözler geçtiğimiz yılın KPSS taban ve tavan puanlara çevrildi.



Geçmiş yıllardaki taban ve tavan puanları sayesinde, adaylar bu sene yapacakları bölüm tercihleri öncesi fikir sahibi olabilecek.



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