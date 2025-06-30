2024-2025 PMYO 2. Sınıflar Eğitim Sonu Sınavı takvimi: PMYO eğitim sonu sınavı ne zaman?

Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO) 2. sınıflar eğitim sonu sınavı süreciyle ilgili ayrıntılar belli oldu. Polis Akademisi tarafından yapılan açıklamayla sürecin ayrıntıları duyuruldu.

PMYO EĞİTİM SONU SINAV DUYURUSU



2024-2025 PMYO 2. Sınıflar Eğitim Sonu Sınavı'na ilişkin yayımladığı duyuruda; "Polis Meslek Yüksekokulları Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin Eğitim Sonu Sınavı başlıklı 19/A maddesinin 1’inci fıkrasında "Yüksekokul öğrencilerinin aday memur olarak atanmaları için öğrenim süresini başarıyla tamamlamaları ve eğitim sonunda Başkanlıkça yapılacak sınavda başarılı olmaları şarttır." hükmü amirdir. Amir hüküm gereğince 2024-2025 eğitim öğretim yılında Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerinde eğitimlerini başarı ile tamamlayarak mezun olan öğrenciler sınava tabi tutulacaklardır.



Söz konusu öğrencilerin sınavları, 03 Haziran 2015 tarihli ve 29375 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği” hükümleri gereği, 17-18 Temmuz 2025 tarihlerinde öğrenim gördükleri Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerinde yapılacaktır.



Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği’nin 6’ncı maddesi gereği ilan olunur." ifadelerini kullandı.