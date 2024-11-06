2024-2025 sınav sonuçları: AUZEF ara sınav (vize) sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) güz dönemi ara sınavları geride kaldı. 2024-2025 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı ara sınavları 81 il ve KKTC’de dahil olmak üzere 112 sınav merkezinde gerçekleştirildi. Tüm gözler şimdi ilan edilecek sonuçların tarihinde.



AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



İstanbul Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre AUZEF sınav sonuçları AKSİS üzerinden açıklanacak.



Öte yandan henüz sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli olmadı.



Sonuçların 10 gün içerisinde ilan edilmesi bekleniyor.



AUZEF sınav sonuçları "https://auzef.istanbul.edu.tr/tr/_" adresi üzerinden duyurulacak.



AUZEF SORULARI YAYINLANDI MI?



AUZEF sınav soru kitapçıkları, aksis.istanbul.edu.tr adresindeki AUZEF Yeni Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden sırasıyla “Sınav İşlemleri- Sınav Kitapçığı” menüsünde ders bazlı olarak yayımlanacak.



Henüz AUZEF sınav soruları ve cevapları yayınlanmadı. Daha önceki sınav dönemleri kaynak alındığında AUZEF soru ve cevaplarının 7 gün içerisinde paylaşılması bekleniyor.

