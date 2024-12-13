2024-2025 sonuçları: İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024-2025 eğitim dönemi burs başvurularını "https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/" adresi üzerinden yapan binlerce üniversiteli, şimdi ise değerlendirme sonuçlarının ne zaman ilan edileceğini merak ediyor. Öte yandan İBB'den yapılan açıklamaya göre, 5.000 TL + 5.000 TL + 5.000 TL olmak üzere 3 taksit halinde burs ödemeleri gerçekleştirilecek. İşte, İBB burs başvuru sonuçlarında son bilgiler...



İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Geçtiğimiz yıl İBB burs başvuruları 4 Kasım'da sona ermiş, sonuçlar ise 19 Aralık 2023 tarihinde ilan edilmişti.



Bu yıl da benzer şekilde İBB burs başvuru sonuçlarının aralık ayında ilan edilmesi bekleniyor.

Bu kapsamda bilgiler gelince haberimizde yer vereceğiz.



BURS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?



2024- 2025 dönemi burs başvuru sonuçları, "https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/" adresi üzerinden sorgulanabilecek.



Ayrıca adaylar SMS ile bilgilendirilecek.