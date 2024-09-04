2024 2025 Türk Eğitim Vakfı (TEV) burs başvuru tarihleri belli oldu: TEV burs başvurusu nasıl yapılır?

Yurt ve burs başvuru takvimi şöyle;



Meslek Lisesi Bursu: 9 Eylül - 1 Kasım

Üniversite Bursu: 16 Eylül - 11 Ekim

Üstün Başarı Bursu: 2 Eylül - 4 Ekim

Yüksek Lisans ve Doktora Bursu: 21 Ekim - 8 Kasım

Üstün Başarı Sanat Bursu: 23 Eylül - 18 Eki



TEV BURS BAŞVURU ŞARTLARI



TEV Eğitim (Yükseköğrenim) Bursu’ndan, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki devlet üniversitelerinde öğrenim gören T.C. uyruklu, 25 yaşını aşmamış, başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan, başka bir kamu kurumu veya özel kurumdan burs almayan (KYK Bursu dahil) öğrenciler faydalanabilmektedir. 2024-2025 öğretim yılı için Türkiye sınırları içindeki devlet üniversitelerinde öğrenim gören KKTC uyruklu az sayıda öğrenciden de başvuru kabul edeceğiz.