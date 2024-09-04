2024 2025 Türk Eğitim Vakfı (TEV) burs başvuru tarihleri belli oldu: TEV burs başvurusu nasıl yapılır?

2024 2025 eğitim öğretim yılı Türk Eğitim Vakfı burs başvuru tarihleri belli oldu. Türk Eğitim Vakfı'ndan üniversite öğrencilerine verilecek olan burs ödemeleri için başvurular eylül ayı itibarıyla başlayacak. Peki, TEV burs başvurusu nasıl yapılır?

2024 2025 Türk Eğitim Vakfı (TEV) burs başvuru tarihleri belli oldu: TEV burs başvurusu nasıl yapılır?

Yeni eğitim öğretim dönemine sayılı gün kala Türk Vakfı (TEV) burs tarihleri açıklandı. TEV burs başvuruları http://bursiyer.tev.org.tr adresi üzerinden alınacak.

TEV Üniversite burs başvuruları yukarıda bulunan tarihlerde internet üzerinden gerçekleştirilecek. Adayların bizzat başvuruları kabul edilmeyecek. başvuru işlemleri http://bursiyer.tev.org.tr adresi üzerinden alınacak.

2024 2025 Türk Eğitim Vakfı (TEV) burs başvuru tarihleri belli oldu: TEV burs başvurusu nasıl yapılır? - 1

Yurt ve burs başvuru takvimi şöyle;

Meslek Lisesi Bursu: 9 Eylül - 1 Kasım
Üniversite Bursu: 16 Eylül - 11 Ekim
Üstün Başarı Bursu: 2 Eylül - 4 Ekim
Yüksek Lisans ve Doktora Bursu: 21 Ekim - 8 Kasım
Üstün Başarı Sanat Bursu: 23 Eylül - 18 Eki

TEV ŞARTLARI

TEV (Yükseköğrenim) Bursu’ndan, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki devlet üniversitelerinde öğrenim gören T.C. uyruklu, 25 yaşını aşmamış, başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan, başka bir kamu kurumu veya özel kurumdan burs almayan (KYK Bursu dahil) öğrenciler faydalanabilmektedir. 2024-2025 öğretim yılı için Türkiye sınırları içindeki devlet üniversitelerinde öğrenim gören KKTC uyruklu az sayıda öğrenciden de başvuru kabul edeceğiz.

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