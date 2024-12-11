2024-Adalet Bakanlığı Sınavları sınav giriş belgeleri erişime açıldı: Sınav yerleri nasıl öğrenilir?
2024-Adalet Bakanlığı Sınavları (Adli Yargı/Adli Yargı-Avukat/İdari Yargı): sınava giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, 2024-Adalet Bakanlığı Sınav giriş belgelerini online sistem üzerinden görüntüleyip çıktısını alabilecekler
ÖSYM, 2024-Adalet Bakanlığı Sınavları (Adli Yargı/Adli Yargı-Avukat/İdari Yargı): sınava giriş belgelerinin yayımlandığını duyurdu. 21-22 Aralık 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-Adalet Bakanlığı Sınavlarının giriş belgeleri ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden edinilebilecek.
ÖSYM DUYURUSU
ÖSYM'den yapılan açıklamada; "21-22 Aralık 2024 tarihlerinde uygulanacak olan 2024-Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2024-Adli Yargı), 2024-Adalet Bakanlığı Avukatlar için Adli Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2024-Adli Yargı-Avukat) ile 2024-İdari Yargı Hâkim Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı’na (2024-İdari Yargı) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, 11 Aralık 2024 tarihinde saat 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.
21-22 Aralık 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-Adalet Bakanlığı Sınavlarında;
- Adaylar, 21 Aralık 2024 tarihinde Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri ile Ortak Alan Bilgisi Testi’nin uygulanacağı 1. Oturum için saat 10.00’dan sonra; Adli Yargı Testi’nin uygulanacağı 2. Oturum için saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
- Adaylar, 22 Aralık 2024 tarihinde Adli Yargı-Avukat Testi’nin uygulanacağı 3. Oturum için saat 10.00’dan sonra; İdari Yargı Testi’nin uygulanacağı 4. Oturum için saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır." denildi.
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