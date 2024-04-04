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2024-ALES/1: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı (ALES sınav yerleri nasıl öğrenilir?)

2024-ALES/1: sınava giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni,  ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.

2024-ALES/1: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı (ALES sınav yerleri nasıl öğrenilir?)

21 Nisan 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-/1) giriş belgeleri tarafından erişime açıldı. 

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ GÖRÜNTÜLEME

2024-ALES/1: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı (ALES sınav yerleri nasıl öğrenilir?) - 1

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ DUYURUSU

ÖSYM'den yapılan açıklamada; "21 Nisan 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na (2024-ALES/1) başvuran adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 04 Nisan 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.

DİKKAT!

21 Nisan 2024 tarihinde uygulanacak 2024-ALES/1 sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi. 

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