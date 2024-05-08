2024-ALES/2 ne zaman? ALES sınav ve başvuru tarihleri

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 21 Nisan'da gerçekleştirilen ALES'in değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden vatandaşlık numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek. İşte, 2024-ALES/2 hakkında bilgiler...



ALES/2 SINAVI NE ZAMAN?



ALES'in bu yılki ikinci oturumu, 28 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.



28 Temmuz'da gerçekleşecek olan sınavın sonuçları ise 16 Ağustos'ta erişime açılacak.



ALES/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN?



ALES/2 başvuruları, 3-12 Haziran 2024 tarihleri arasında alınacak.