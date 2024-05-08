2024-ALES/2 ne zaman? ALES sınav ve başvuru tarihleri

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/1) sonuçları açıklandı. Bu gelişmenin ardından ALES'in bu yılki ikinci oturumuna yönelik araştırmalar hız kazandı. Adaylar, ALES/2'nin başvuru ve oturum tarihini merak ediyor. Peki, 2024-ALES/2 ne zaman? ALES başvuruları ne zaman alınacak?

2024-ALES/2 ne zaman? ALES sınav ve başvuru tarihleri

'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 21 Nisan'da gerçekleştirilen 'in değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden vatandaşlık numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek. İşte, 2024-ALES/2 hakkında bilgiler...

ALES/2 SINAVI NE ZAMAN?

ALES'in bu yılki ikinci oturumu, 28 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

28 Temmuz'da gerçekleşecek olan sınavın sonuçları ise 16 Ağustos'ta erişime açılacak.

ALES/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ALES/2 başvuruları, 3-12 Haziran 2024 tarihleri arasında alınacak.

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