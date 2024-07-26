2024-ALES/2 ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Bu yılın ikinci ALES oturumu için artık son saatler. Akademik kariyer hedefi olan vatandaşların katılım sağladığı sınava dair araştırmalar hız kazandı. Öte yandan T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulundurulacak. İşte, 2024-ALES/2 hakkında bilgiler...



2024-ALES/2 NE ZAMAN YAPILACAK?



Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/2), 28 Temmuz Pazar günü yapılacak.



Saat 10.15'te başlayacak sınavda adaylar 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.



ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Sınav sonuçları 16 Ağustos'ta açıklanacak ve bu tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.



ÖSYM BAŞKANI'NDAN ALES AÇIKLAMASI



Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, şunları kaydetti:



"157 bin 530 adayın başvurduğu sınavda toplam 21 bin 654 görevli yer alacak. Sınav güvenliğinin sağlanması amacıyla 2 bin 757 emniyet görevlisi sahada olacak. Sınava 569 engelli aday başvurdu. Sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu, 1450 aday bu haktan yararlandı."