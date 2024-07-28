2024-ALES/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 2024-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/2) yapıldı. Şimdi ise sonuç tarihi gündemde. Peki, 2024-ALES/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024-ALES/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi

Türkiye'nin tüm illerindeki 92 sınav merkezinde uygulanan sınava, 157 bin 530 aday başvuru yaptı. Sınavda, 464 bina ve 6 bin 42 salon kullanıldı, 21 bin 654 kişi görev yaptı. Adaylara, sayısal ve sözel testlerden oluşan toplam 100 soru için 150 dakika cevaplama süresi verildi.

SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları 16 Ağustos'ta açıklanacak.

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

ALES sınavının geçerlilik süresi 5 yıldır.

ALES sınavının sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca ALES puanı kullanılabilmekte.

Bu doğrultuda 2024 yılında ALES’e giren bir adayın elde ettiği puan 2029 yılına kadar geçerli olacak.

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