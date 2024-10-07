2024-ALES/3 başvuruları ne zaman bitecek?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 17 Kasım'da uygulanacak 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/3) başvuruları devam ediyor. Henüz başvurularını yapmayan adaylar ise ÖSYM'nin belirlediği son başvuru tarihine odaklandı. Peki, 2024-ALES/3 başvuruları ne zaman bitecek?
ALES başvurularının ne zaman sona ereceği merak konusu oldu. Akademik kariyer hedefinde olan adayların katılım sağladığı sınav, bu yıl üçüncü ve son kez düzenlenecek. İşte, 2024-ALES/3 başvuru takvimi...
ALES BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, sınava başvurular 1 Ekim'den itibaren 9 Ekim'e kadar yapılabilecek.
ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından sınava başvurabilecek.
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