2024-ALES/3 başvuruları ne zaman bitecek?

ALES başvurularının ne zaman sona ereceği merak konusu oldu. Akademik kariyer hedefinde olan adayların katılım sağladığı sınav, bu yıl üçüncü ve son kez düzenlenecek. İşte, 2024-ALES/3 başvuru takvimi...



ALES BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?



ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, sınava başvurular 1 Ekim'den itibaren 9 Ekim'e kadar yapılabilecek.



ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Adaylar, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından sınava başvurabilecek.