2024-ALES/3 başvuruları ne zaman bitecek?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 17 Kasım'da uygulanacak 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/3) başvuruları devam ediyor. Henüz başvurularını yapmayan adaylar ise ÖSYM'nin belirlediği son başvuru tarihine odaklandı. Peki, 2024-ALES/3 başvuruları ne zaman bitecek?

2024-ALES/3 başvuruları ne zaman bitecek?

başvurularının ne zaman sona ereceği merak konusu oldu. Akademik kariyer hedefinde olan adayların katılım sağladığı , bu yıl üçüncü ve son kez düzenlenecek. İşte, 2024-ALES/3 başvuru takvimi...

ALES BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, sınava başvurular 1 Ekim'den itibaren 9 Ekim'e kadar yapılabilecek.

ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından sınava başvurabilecek.

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