2024-ALES/3 başvurusu ne zaman? ALES sınav/başvuru takvimi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/2) sonuçları açıklandı. Bu gelişmenin ardından şimdi de bu yılın son ALES oturumunun başvuru ve sınav takvimi merak konusu oldu. Peki, 2024-ALES/3 başvurusu ne zaman?

2024-ALES/3 başvurusu ne zaman? ALES sınav/başvuru takvimi

'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 28 Temmuz'da uygulanan 2024-/2'nin değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden vatandaşlık numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek. İşte, 2024-ALES/3 hakkında bilgiler...

ALES/3 BAŞVURU TARİHLERİ

ALES/3 başvuruları 1-9 Ekim 2024 tarihleri arasında alınacak.

ALES/3 NE ZAMAN?

ÖSYM'nin 2024 takvimine göre, bu yılın üçüncü ALES sınavı 17 Kasım 2024 tarihinde yapılacak.

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