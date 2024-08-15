2024-ALES/3 başvurusu ne zaman? ALES sınav/başvuru takvimi

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 28 Temmuz'da uygulanan 2024-ALES/2'nin değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden vatandaşlık numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek. İşte, 2024-ALES/3 hakkında bilgiler...



ALES/3 BAŞVURU TARİHLERİ



ALES/3 başvuruları 1-9 Ekim 2024 tarihleri arasında alınacak.



ALES/3 NE ZAMAN?



ÖSYM'nin 2024 takvimine göre, bu yılın üçüncü ALES sınavı 17 Kasım 2024 tarihinde yapılacak.