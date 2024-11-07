2024-ALES/3 ne zaman? Yılın son ALES oturumuna geri sayım

Bu yılın son ALES oturumuna geri sayım başladı. ALES giriş belgeleri erişime açıldı. ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2024-ALES/3 adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. İşte, 2024-ALES/3 oturum tarihi...



ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA



Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.



ALES/3 NE ZAMAN YAPILACAK?



Yüksek lisans ve doktora adaylarının katılacağı ALES/3 kasım ayında gerçekleşecek.



ÖSYM'nin takvimine göre, 2024-ALES/3 17 Kasım tarihinde düzenlenecek.



Sınav, saat 10:15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek.