2024-ALES/3 ne zaman? Yılın son ALES oturumuna geri sayım
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2024-ALES/3) girecek adayların sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Akademik kariyer hedefi olan adaylar şimdi ise sınav tarihine odaklandı. Peki, 2024-ALES/3 ne zaman?
Bu yılın son ALES oturumuna geri sayım başladı. ALES giriş belgeleri erişime açıldı. ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2024-ALES/3 adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. İşte, 2024-ALES/3 oturum tarihi...
ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.
ALES/3 NE ZAMAN YAPILACAK?
Yüksek lisans ve doktora adaylarının katılacağı ALES/3 kasım ayında gerçekleşecek.
ÖSYM'nin takvimine göre, 2024-ALES/3 17 Kasım tarihinde düzenlenecek.
Sınav, saat 10:15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek.
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