2024 BESYO ek tercihleri ne zaman?

ÖSYM'nin internet adresindeki duyuruya göre, 2024-ÖZYES sonuçları doğrultusunda yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. Yerleştirme sonuçlarına göre bir programı kazanan adayların kayıt işlemleri 15-21 Ekim 2024 tarihlerinde yapılacak. İşte, BESYO ek tercihlerine dair bilgiler...



BESYO EK TERCİHLERİ NE ZAMAN?



15-21 Ekim 2024 tarihlerinde yapılacak kayıtların ardından boş kontenjanlar için ek tercih süreci başlayabilir.



Bu kapsamda ÖSYM'den açıklama gelince haberimizde yer vereceğiz.



ÖZYES YERLEŞTİRME SONUCU SORGULAMA



Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

