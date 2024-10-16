2024 BESYO ek tercihleri ne zaman?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), üniversitelerin özel yetenek sınavı kapsamında spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi amacıyla düzenlenen 2024-Özel Yetenek Sınavı'nın (2024-ÖZYES) yerleştirme sonuçları açıklandı. Peki, 2024 BESYO ek tercihleri ne zaman?
ÖSYM'nin internet adresindeki duyuruya göre, 2024-ÖZYES sonuçları doğrultusunda yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. Yerleştirme sonuçlarına göre bir programı kazanan adayların kayıt işlemleri 15-21 Ekim 2024 tarihlerinde yapılacak. İşte, BESYO ek tercihlerine dair bilgiler...
BESYO EK TERCİHLERİ NE ZAMAN?
15-21 Ekim 2024 tarihlerinde yapılacak kayıtların ardından boş kontenjanlar için ek tercih süreci başlayabilir.
Bu kapsamda ÖSYM'den açıklama gelince haberimizde yer vereceğiz.
ÖZYES YERLEŞTİRME SONUCU SORGULAMA
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.
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